Гендиректор Financial Times согласился вернуть часть заработанных денег

Генеральный директор Financial Times Джон Риддинг согласился вернуть часть заработанных им денег после критики журналистов издания. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на письмо Риддинга сотрудникам редакции.
Риддинг заявил, что вернет разницу в доходах за год — £510 тыс. Средства направят на финансирование работы газеты, а также в специальный фонд, который должен будет сократить гендерный разрыв в оплате труда.
Ранее распределить между сотрудниками редакции часть заработанных им в прошлом году денег потребовали от Риддинга журналисты Financial Times, возмущенные ростом его доходов с £2,04 млн в 2016 году до £2,55 млн в 2017-м.
Глава группы издания в Национальном союзе журналистов Стив Берд разослал сотрудникам Financial Times по всему миру письмо, где назвал абсурдно высокой зарплату Риддинга. Он считает, что доход директора, который в 100 раз больше дохода стажера, является насмешкой над любой концепцией справедливости и нарушает рамки корпоративной целостности. Под обращением стоят более 20 подписей.
Financial Times принадлежит японской медиагруппе Nikkei.