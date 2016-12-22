Гендиректор Financial Times согласился вернуть часть заработанных денег

​Генеральный директор Financial Times Джон Риддинг согласился вернуть часть заработанных им денег после критики журналистов издания.​ Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на письмо Риддинга сотрудникам редакции.

Риддинг заявил, что вернет разницу в доходах за год — £510 тыс. Средства направят на финансирование работы газеты, а также в специальный фонд, который должен будет сократить гендерный разрыв в оплате труда.

Ранее распределить между сотрудниками редакции часть заработанных им в прошлом году денег потребовали от Риддинга ​журналисты Financial Times, возмущенные ростом его доходов с £2,04 млн в 2016 году до £2,55 млн в 2017-м.

Глава группы издания в Национальном союзе журналистов Стив Берд разослал сотрудникам Financial Times по всему миру письмо, где назвал абсурдно высокой зарплату Риддинга. Он считает, что доход директора, который в 100 раз больше дохода стажера, является насмешкой над любой концепцией справедливости и нарушает рамки корпоративной целостности. Под обращением стоят более 20 подписей.

Financial Times принадлежит японской медиагруппе Nikkei.