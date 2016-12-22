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Журналисты FT потребовали от гендиректора поделиться с ними зарплатой
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Журналисты FT потребовали от гендиректора поделиться с ними зарплатой
Технологии и медиа, 15:11
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Журналисты FT потребовали от гендиректора поделиться с ними зарплатой
Работники редакции деловой газеты Financial Times требуют от своего гендиректора Джона Риддинга, который в прошлом году заработал £2,55 млн, вернуть часть денег и перераспределить их между сотрудниками издания
Джон Риддинг (Фото: Suzanne Plunkett / Reuters)

Группа журналистов британского делового издания Financial Times потребовала от генерального директора издания Джона Риддинга распределить между сотрудниками редакции часть заработанных им в прошлом году денег. Об этом сообщает Reuters, который ознакомился с обращением журналистов.

​Агентство отмечает, что Риддинг является самым высокооплачиваемым среди руководителей изданий. В 2016 году он заработал £2,04 млн, в 2017-м — £2,55 млн.

Глава группы издания в Национальном союзе журналистов Стив Бёрд направил редакторам и журналистам FT по всему миру письмо, в котором назвал доходы Риддинга «абсурдно высокими». Он также высказал мнение, что руководителю стоит оказать помощь тем сотрудникам, кто получает более низкие зарплаты.

«Мы считаем, что Джон Риддинг должен вернуть свою абсурдно высокую зарплату, которую он получил в этом году сверх доходов 2016 года, и направить ее всем сотрудникам издания, особенно тем, кто получает низкие зарплаты, и тем самым помочь преодолеть гендерный разрыв в оплате труда», — говорится в письме Бёрда от 1 августа.

Риддинг не ответил на запрос Reuters. Пресс-секретарь FT отметила, что не будет комментировать информацию по индивидуальной оплате труда. Бёрд подтвердил, что профсоюзный комитет издания действительно разослал письмо всем сотрудникам Financial Times. Под обращением стоят подписи более 20 журналистов.

Бёрд подчеркнул, что на протяжении многих лет издание незначительно повышало зарплаты, сотрудники газеты страдают от сокращения реальных доходов и нехватки ресурсов.

«Решение компании заплатить своему генеральному директору в 100 раз больше зарплаты журналиста-стажера является насмешкой над любой концепцией справедливости и нарушает рамки корпоративной целостности», — подчеркнул Бёрд.

Газета Financial Times принадлежит японской медиагруппе Nikkei. С 1957 года и до ноября 2015-го газета находилась под контролем британского медийного холдинга Pearson PLC.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Financial Times , журналисты , зарплаты
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