Минск подтвердил обсуждение поставок российских нефтепродуктов

Минск и Москва ведут переговоры о поставках в Белоруссию российских нефтепродуктов, сообщает БелТА со ссылкой на первого заместителя премьер-министра Белоруссии Василия Матюшевского.

«Переговоры идут на уровне вице-премьеров, которые курируют эту тему», — сказал он. По словам Матюшевскго, «нет никакой угрозы». Он пояснил, что есть подписанное соглашение, которое выполняется сторонами, добавив, что соответствующие вице-премьеры найдут решение всех непростых вопросов.

10 августа Reuters со ссылкой на пояснительную записку зампреда «Белнефтехима» Андрея Рыбакова к протоколу изменения двухстороннего межправительственного соглашения писало, что Россия с октября приостановит беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа в Белоруссию. Эту информацию подтвердил РБК чиновник одного из профильных ведомств.

Согласно документу, российская сторона мотивировала это «потерями российского бюджета в условиях увеличивающегося объема их вывоза». Кроме того, Россия отказалась от предоставления Белоруссии госкредита и заблокировала перечисление двух кредитов из Евразийского фонда стабилизации и развития. По данным агентства, для возобновления энергопоставок и кредитования Москва требует компенсации за поставленные ранее нефтепродукты.