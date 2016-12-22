Кремль подтвердил подготовку встречи его представителей с Болтоном

Встреча представителей российских властей с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном действительно готовится, подтвердил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Такие контакты, действительно, запланированы и готовятся», — сказал представитель Кремля.

Накануне, 14 августа, представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Болтон встретится на следующей неделе в Женеве со своим российским коллегой, чтобы «обсудить широкий спектр вопросов национальной безопасности», поднимавшихся на саммите Владимира Путина и Дональда Трампа 16 июля в Хельсинки.

В конце июля Болтон говорил, что в 2019 году планируется провести новую встречу Путина и Трампа.

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