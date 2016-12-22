Путин выразил соболезнования в связи со смертью Успенского

Президент России Владимир Путин принес соболезнования в связи со смертью писателя Эдуарда Успенского. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким, поклонникам таланта Эдуарда Успенского. Президент глубоко соболезнует», — сказал Песков. Он добавил, что на героях писателя выросло не одно поколение россиян.

Писатель, сценарист и драматург Эдуард Успенский умер 14 августа на 81-м году жизни. Он страдал от онкологического заболевания, незадолго до смерти состояние писателя ухудшилось.

Успенский — автор детских повестей «Крокодил Гена и его друзья», «Дядя Федор, пес и кот», «Каникулы в Простоквашино», «Гарантийные человечки». Также он был сценаристом мультфильмов, снятых по его произведениям. Писатель был одним из создателей передач «Спокойной ночи, малыши!», «АБВГДейка», «Радионяня», а также программы об авторской песне «В нашу гавань заходили корабли».



