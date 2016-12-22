СМИ узнали причину смерти Эдуарда Успенского

Российский писатель Эдуард Успенский скончался от онкологического заболевания, сообщает «Пятый канал».

По данным телеканала, за неделю до смерти он обращался к врачам за медицинской помощью. При этом Рен-ТВ сообщает, что Успенский отказался ехать в больницу после того, как состояние его здоровья ухудшилось, а остался в кругу семьи и близких.

Композитор Григорий Гладков подтвердил агентству городских новостей «Москва», что писатель умер от рака.

«Да, Успенский скончался в своем доме от рака. Он долго от него лечился в Баден-Бадене. Это очень печально», — сказал Гладков.

Писатель, драматург и сценарист Эдуард Успенский умер в частном доме в деревне Пучково 14 августа. Он родился 22 декабря 1937 года. Успенский является автором таких детских повестей, как «Крокодил Гена и его друзья», «Каникулы в Простоквашино» и другие. В то же время он написал сценарии к основанным на его произведениях мультфильмам.