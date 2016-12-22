Fort Group поднялась в рейтинге владельцев торговой недвижимости

Петербургская компания Fort Group Максима Левченко впервые вошла в пятерку крупнейших владельцев торговой недвижимости в России сместив с четвертого места ГК «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой рейтинг ​Infoline по итогам первой половины 2018 года.

В 2017 году копания Fort Group купила пять торговых центров австрийской компании Immofinanz. Сумма сделки составила более €900 млн. Таким образом Immofinanz завершила уход с российского рынка, связав его с «изменением рыночных условий в России».

Как отмечает газета, покупка Fort Group пяти ТЦ увеличила ее портфель на 82%, тем самым подняв ее в рейтинге на четвертое место. В то же время ГК «Киевская площадь» опустилась на пятое место.

В марте 2018 года газета «Ведомости» писала, что фонд Morgan Stanley Real Estate Fund (MSREF) VII может продать торговый центр «Галерея» в Санкт-Петербурге. При этом среди потенциальных покупателей называлась Fort Group. Однако Левченко сообщил «Ведомостям», что им более интересно управлять торговыми центрами, чем их покупать.