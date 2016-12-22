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Мобиус предупредил о возможном введении Турцией запрета на вывод капитала
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Мобиус предупредил о возможном введении Турцией запрета на вывод капитала
Финансы, 19:27
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Мобиус предупредил о возможном введении Турцией запрета на вывод капитала

Бывший глава правления управляющей компании Templeton Emerging Markets Group (TEMG), один из самых известных инвесторов мира Марк Мобиус заявил, что видит «реальную возможность» введения властями Турции ограничений на вывод капитала, чтобы остановить падение курса национальной валюты.

​«Если Турция пойдет на закрытие окна для обмена валюты, чтобы не дать уйти иностранным инвесторам, это будет очень и очень плохой пример для других развивающихся рынков», — заявил Мобиус в интервью Bloomberg.

​Инвестор напомнил, что во время финансового кризиса 1998 года жесткие меры для ограничения оттока капитала ввела Малайзия, и это было «очень, очень плохой новостью».

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В 1998 году ​Малайзия ввела контроль за капиталом, нацеленный в основном на офшорные рынки ринггита в Сингапуре и краткосрочные портфельные потоки. К концу сентября 1998 года контроль принял форму требований вернуть ринггит из офшорных зон. Были введены меры, ограничивающие международную конвертируемость малайзийской валюты, включая 12-месячный срок держания ринггитов, полученных нерезидентами от продажи малайзийских ценных бумаг. В 1999 году меры контроля за капиталом были смягчены, а к концу 2002 года отменены полностью.

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В августе 2018 года власти США объявил о введении санкций в отношении глав МВД и Минюста Турции, а затем и о двукратном повышении пошлин на алюминий и сталь, поставляемые из Турции. Новости об этом привели к резкому снижению стоимости турецкой лиры, 12 августа курс доллара поднялся выше отметки 7​ лир за доллар.
 

Теги: Мобиус , Турция
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