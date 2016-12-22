СК завершил расследование дела Захарченко по трем эпизодам

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом говорится в сообщении на сайте СКР. Он обвиняется в получении двух взяток (ст. 290 УК) и воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК). Изъятые у Захарченко 9 млрд руб. перечислены в бюджет.

По данным следствия, в 2014 году Захарченко получил взятку в размере $800 тыс. от владельца ресторана La Maree Меди Дусса. В 2015 году полковник МВД потребовал от того же бизнесмена 50-процентную скидочную карту.

Кроме того, по данным СК, в 2016 году Захарченко воспрепятствовал следствию. Полковник предупредил знакомую о предстоящем обыске по уголовному делу о мошенничестве и организовал вывоз документов. СК отмечает, что продолжается расследование других эпизодов получения взяток Захарченко.

Экс-полковник был арестован в сентябре 2016 года.