«Первый канал» назвал наставников шоу «Голос.60+»

«Первый канал» объявил имена трех из четырех наставников шоу «Голос.60+». Ими стали певцы Леонид Агутин, Пелагея и Валерий Меладзе. Об этом говорится в сообщении проекта в официальной группе «ВКонтакте».

Четвертый тренер участников шоу будет объявлен 14 августа.

«Голос 60+» — модификация проектов «Голос» и «Голос.Дети» (участники младше 14 лет) по поиску музыкальных талантов. В новом проекте примут участие люди старше 60 лет. Премьера шоу запланирована на сентябрь.