Пятеро рабочих пострадали при обрушении строительных лесов в Омске

При обрушении строительных лесов на территории одного из предприятий в Омске 28 июля пятеро рабочих получили травмы. Они госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Омской области.​

Рабочие упали с высоты на землю. По предварительным сведениям, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двое других — в состоянии средней тяжести.

По данному факту следователи начали доследственную проверку. Следственная группа выехала на место ЧП.

Пресс-служба омского управления предприятия АО «Транснефть — Западная Сибирь» подтвердила, что при падении вышки-туры (строительных лесов) пострадали пятеро рабочих. ЧП произошло в 08:15 по местному времени (05:15 мск) на Омской линейной производственно-диспетчерской станции филиала Омского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть — Западная Сибирь». Рабочие компании-подрядчика ООО «Спецстройсервис» ремонтировали резервуар РВСП-20000 № 13.