Россияне не пострадали в инциденте у парламента Великобритании

Граждан России нет среди пострадавших в результате наезда на пешеходов у здания парламента в Лондоне, сообщается на сайте российского посольства в Великобритании.

«Посольство находится на связи с британскими правоохранительными органами. По предварительным данным, среди пострадавших российских граждан нет», — заявили в дипмиссии.

Россиянам посоветовали избегать район инцидента, а также места скопления людей в центре Лондона. В посольстве отметили, что очевидцы происшествия говорят о том, что, возможно, водитель действовал преднамеренно.

«Напоминаем, что уровень террористической угрозы в Великобритании остается «серьезным», четвертым по пятибалльной шкале, что означает большую вероятность терактов», — говорится в сообщении.

Неизвестный сбил пешеходов и врезался в ограждение у здания британского парламента в Лондоне утром 14 августа. Водитель был задержан правоохранителями на месте происшествия. По данным лондонской службы скорой помощи, в инциденте пострадали два человека, они не получили серьезных травм.

По данным Скотленд-Ярда, водителем автомобиля был мужчина, старше 20 лет. Кроме него в машине никого не было, оружия на месте происшествия полицейские не обнаружили. Водитель был задержан по подозрению в совершении теракта.