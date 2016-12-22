Депутат предложил установить в России единую цену на школьную форму

В Госдуме предложили установить в России единую цену на школьную форму и заказывать ее пошив у российских фабрик. С такой идеей выступил замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, передает «РИА Новости».

«Необходимо закрепить цену на покупку школьной формы для разных возрастов и сделать ее минимальной и отдать нашим фабрикам во Владимирской и Псковской областях», — сказал он. По словам Чернышова, форма для учеников младших и средних классов не должна стоить выше 3 тыс. руб., а стоимость формы для старшеклассников должна быть ограничена 4 тыс. руб.

Парламентарий добавил, что при этом одежда должна быть сделана из хороших материалов. Чернышов подчеркнул, что необходимо закрепить в законодательстве необходимость того, чтобы эту форму создавали именно российские производители.

Депутат также отметил, что благодаря школьной форме у учеников не возникает вопросов о том, кто из них лучше одет.

В начале августа «Роскачество» проверило школьные брюки в 27 регионах России, у 60% товаров были выявлены нарушения.