Осужденный в США за терроризм узбек получил 20 лет за покушение в тюрьме
Общество, 04:41
0
Осужденный в США за терроризм узбек получил 20 лет за покушение в тюрьме
Приговоренный в США к 25 годам тюрьмы за терроризм выходец из Узбекистана Фазлиддин Курбанов получил еще 20 лет за покушение на охранника в тюрьме, передает Associated Press.
Курбанов совершил нападение с ножом на охранника федеральной тюрьмы в Викторвилле, штат Калифорния, в 2016 году. Заключенный пытался перерезать ему горло, однако пострадавшего удалось спасти.
В марте этого года Курбанов признал себя виновным в нападении.
Фазлиддин Курбанов был задержан американскими властями в 2013 году. Он был обвинен в попытке совершить террористический акт в отношении военных и гражданских лиц, празднующих День независимости США.