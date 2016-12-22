Арестованную в США россиянку Насырову обвинили в покушении на убийство

Прокуратура района Квинс города Нью-Йорка обвинила 42-летнюю россиянку Викторию Насырову в покушении на убийство. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте прокуратуры.

По информации ведомства, в августе 2016 года Насырова пыталась отравить 35-летнюю жительницу Квинса, внешне похожую на россиянку, а затем украла ее документы и личные вещи. Для этого, по данным прокуратуры, Насырова угостила женщину чизкейком, в который был добавлен феназепам. Съев десерт, женщина почувствовала себя плохо и потеряла сознание.

Она пришла в себя на следующий день в своем доме, вокруг нее были разбросаны таблетки, «как будто женщина хотела покончить с собой». Пострадавшую госпитализировали, после выписки из больницы она обнаружила пропажу паспорта, денег и золотого кольца. В полиции она сообщила, что находилась у себя дома вместе с Насыровой перед тем, как потерять сознание.

Разыскиваемая с 2015 года по линии Интерпола россиянка была арестована в Нью-Йорке в марте 2017 года. В России ее обвиняют в убийстве 54-летней Аллы Алексеенко с целью завладения крупной суммой, которую погибшая получила от продажи дома своей матери. Из квартиры убитой пропали около $17 тыс., сама Насырова по поддельным документам сбежала в Мексику, а оттуда в США.

В начале февраля 2018 года Насырова рассказала, что ее жестоко избили сокамерницы в тюрьме. В генконсульстве России в Нью-Йорке пообещали встретиться с Насыровой и принять меры «по обеспечению ее законных прав».