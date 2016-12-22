Съемочная группа Би-би-си подверглась нападению в Малави

На журналистов телерадиовещательной корпорации Би-би-си совершено нападение в Малави со стороны местных жителей. Об этом говорится в опубликованном компанией репортаже.

Съемочная группа в составе Анаса Аремейо, Генри Мханго и Дариуса Базаргана приехала в северную часть африканской страны для расследования ряда загадочных убийств детей.

Журналисты пришли на встречу с предполагаемым преступником, который убивал детей и делал из фрагментов их тел амулеты для дальнейшей продажи. В ходе встречи на съемочную группу напала толпа местных жителей. Они угрожали репортерам убийством и бросали в них камни.

Сотрудники Би-би-си попытались решить конфликт, показав свои удостоверения, однако это никак не повлияло на действия местных жителей. В итоге журналистам пришлось спасаться бегством.