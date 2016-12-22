Суд отправил на пересмотр решение арестовать экс-главу НПО им. Лавочкина

Бабушкинский районный суд Москвы повторно рассмотрит дело об аресте экс-главы НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

«Сегодня Мосгорсуд отменил постановление Бабушкинского районного суда в отношении Сергея Лемешевского от 26 июля 2018 года, вернув дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции», — заявил собеседник РБК.



Лемешевский был задержан 25 июля вместе с юристом Екатериной Аверьяновой по подозрению в мошенничестве и превышению полномочий. В тот же день Лемешевский написал заявление об уходе со своего поста и отправлен в отставку 3 августа. 26 июля Лемешевский был арестован. По данным следствия, Лемешевский с пособницей похитил деньги госкорпорации «Роскосмос» через фиктивные договоры на оказание юридических услуг, заключенные с адвокатской конторой «Третьяков и партнеры». Следствие полагает, что в действительности все работы выполняли штатные юристы НПО. Ущерб от действий Лемешевского и Аверьяновой следователи оценили в 330 млн руб.

