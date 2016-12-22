Дзюба заявил о «кинувшем» его с переездом в Англию агенте

Игрок футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба прокомментировал информацию о том, что им заинтересовались турецкие клубы «Галатасарай» и «Бешикташ», а также рассказал, в каком европейском чемпионате хотел бы играть, передает «Р-Спорт».

«Приоткрою тайну. Я хотел уехать в Англию, но в очередной раз меня «кинул» агент», — отметил футболист.

По словам Дзюбы, из-за сложившейся ситуации он останется в «Зените» и не поедет играть в Турцию.

Он добавил, что рад остаться в «Зените». «Англия — это была моя мечта, но в Турцию не поеду», — заключил спортсмен.

11 августа СМИ сообщали об интересе французского «Бордо», а также турецких «Галатасарая» и «Бешикташа» к форварду петербургского «Зенита» Артему Дзюбе. Позднее турецкое издание Posta сообщило, что «Галатасарай» договорился об аренде Дзюбы. По версии газеты, контракт 29-летнего нападающего с петербургским клубом рассчитан до 2020 года.