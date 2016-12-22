Путин на призыв Дзюбы сменить коньки на бутсы назвал себя физкультурником

Российский лидер Владимир Путин в ответ на слова игрока сборной России по футболу Артема Дзюбы, который выразил надежду, что Путин сменит хоккейные коньки на бутсы, заявил, что как физкультурник остается привержен многим видам спорта. Это произошло на церемонии награждения футболистов в Кремле в субботу.

«Я же, в отличие от вас, не спортсмен, а физкультурник. А физкультурники занимаются всем подряд — и футболом, конечно, тоже», — пояснил российский лидер.

«По поводу смены коньков на бутсы... Знаете, мне тогда нужно будет и кимоно поменять, и горные лыжи забросить», — сказал Путин, сделав отсылку к видам спорта, которыми он занимается.

Путин признался, что после успешного выступления российской сборной на чемпионате мира по футболу он пополнил число любителей этого вида спорта.

Президент России вручил госнаграды и почетные грамоты 23 спортсменам и шести тренерам отечественной сборной команды по футболу в Екатерининском зале Кремля 28 июля.

Главного тренера сборной Станислава Черчесова он наградил орденом Александра Невского, капитана команды Игоря Акинфеева и защитника Сергея Игнашевича — орденами Почета.

Кроме того, Путин заявил, что отбитый Акинфеевым последний пенальти в матче с Испанией станет легендой и российского, и мирового футбола.

Российская сборная по футболу обыграла испанцев в матче 1/8 финала ЧМ-2018. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти победила Россия — 4:3. Акинфеев отразил два одиннадцатиметровых удара испанской команды. После этого Россия дошла до четвертьфинала ЧМ.



Чемпионат мира по футболу проводился с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.