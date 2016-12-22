Более 50 детей из лагеря в Дагестане попали в больницу с отравлением
Общество, 09:55
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Более 50 детей из лагеря в Дагестане попали в больницу с отравлением
В Дагестане 54 ребенка из спортивного лагеря в селе Хучада госпитализированы с пищевым отравлением. Об этом РБК сообщили в пресс-службе администрации Шамильского района.
«24 ребенка в стабильном состоянии и готовятся к выписке. 30 детей пока под наблюдением. Предварительно, это пищевое отравление», — отметил сотрудник пресс-службы.
В лагере ведется проверка.
Как сообщил ТАСС глава администрации Шамильского района, на территории которого находится лагерь, Магомед Гасанов, инцидент произошел в спортивном лагере «Спартак». Всего там находились 220 детей, у остальных симптомов отравления не выявлено.