Путин поручил вывести стадионы ЧМ-2018 на самоокупаемость к 2024 году

Согласно указанию президента, правительство должно также придумать, как сохранить инфраструктуру, появившуюся к чемпионату

Вид на стадион «Мордовия Арена» (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Президент России поручил правительству проработать вопрос о передаче стадионов, на которых летом 2018 года проходили матчи ЧМ, футбольным клубам и другим спортивным организациям — с тем чтобы к 2024 году вывести их на самоокупаемость. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Такое поручение президент дал правительству по итогам совместного заседания Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета Оргкомитета «Россия-2018».

Президент также поручил правительству проработать комплекс мероприятий по развитию туризма в городах, где прошли матчи чемпионата мира. Срок исполнения этих поручений установлен 30 мая 2019 года.

Правительство также должно до 30 августа проработать вопрос о сохранении временной инфраструктуры по обеспечению безопасности посетителей игр мирового первенства, чтобы ее можно было использовать при проведении матчей чемпионата России по футболу, Кубка России по футболу и других массовых мероприятий.

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля. На строительство семи новых стадионов и тренировочных полей совокупно было потрачено 149 млрд руб.

Ранее Минспорт представил президенту «Концепцию наследия чемпионата мира по футболу», подготовленную при участии регионов, где проходил чемпионат. Согласно этому документу, стадионы должны выйти на окупаемость к 2023 году и стать основой для развития футбола в России.

Из 12 стадионов ЧМ-2018 средства федерального бюджета по программе наследия получат управляющие компании семи арен — в Волгограде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Калининграде и Нижнем Новгороде. Эти стадионы были построены на средства федерального бюджета и находятся на балансе ФГУП «Спорт-Инжиниринг», подчиняющегося непосредственно Минспорту.

Пять других арен — «Лужники» и «Спартак» в Москве, а также стадионы «Фишт» в Сочи, «Санкт-Петербург» и «Казань Арена» — были построены до чемпионата мира. Четыре из них принадлежат региональным властям, а «Спартак» — частной компании «ООО «Стадион «Спартак» миллиардера Леонида Федуна. Владельцы этих арен не получат финансирования из федерального бюджета в рамках программы наследия. При этом концепция содержит рекомендации освободить управляющие стадионами организации от налога на имущество и земельного налога.