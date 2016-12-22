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Экс-глава фонда Доктора Лизы опровергла сообщения об отъезде из России
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Экс-глава фонда Доктора Лизы опровергла сообщения об отъезде из России
Общество, 18:06
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Экс-глава фонда Доктора Лизы опровергла сообщения об отъезде из России

Бывший президент фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы», журналистка Ксения Соколова опровергла в разговоре РБК сообщения о том, что она не собирается возвращаться в Россию. Ранее о том, что Соколова решила не возвращаться в Россию из-за уголовного дела о злоупотреблениях в фонде, сообщил телеканал «Дождь».

«Нет такого намерения [оставаться за границей], угроз не поступало», — сказала она РБК. По словам Соколовой, она недавно прилетала в Москву на несколько дней.

О том, что Соколова находится на отдыхе за пределами России, РБК также сообщила адвокат журналистки Анна Ставицкая. «Я знаю, что Соколова на тот момент, когда была распространена информация о возбуждении уголовного дела, находилась в отпуске. Она и сейчас находится в отпуске. И когда отпуск закончится, она планировала вернуться», — отметила адвокат. ​

Ставицкая уточнила, что планы Соколовой вернуться в Россию после отпуска в настоящее время не изменились. «Отпуск заканчивается в конце августа», — добавила она.

О намерении Соколовой не возвращаться в Россию из отпуска «Дождь» сообщил со ссылкой на источник в окружении журналистки. По словам собеседника телеканала, это связано с тем, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в фонде.

Ранее об уголовном деле в отношении неизвестного представителя фонда сообщали со ссылкой на источник агентство «Москва» и источник телеканала РЕН ТВ. По данным собеседников изданий, организация заключила контракт на юридические услуги одновременно с двумя юристами. Ущерб, нанесенный фонду, составляет около 1,8 млн руб. Дело заведено в отношении неустановленного лица по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Ксения Соколова возглавила фонд «Справедливая помощь Доктора Лизы» в феврале 2017 года, после того как в крушении самолета Минобороны в декабре 2016 года погибла его основательница Елизавета Глинка.

В начале июля 2018 года Попечительский совет фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» рекомендовал президенту организации Ксении Соколовой и члену правления Андрею Макееву передать управление «новому менеджменту».

Как сообщается на сайте фонда, новым президентом избрана Константинова Татьяна, первый директор фонда «Живой» и исполнительный директор фонда «Со-единение».

Теги: «Справедливая помощь» , Ксения Соколова
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