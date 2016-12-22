Попечители фонда Доктора Лизы посоветовали сменить его руководство

Попечительский совет фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» рекомендовал президенту организации Ксении Соколовой и члену правления Андрею Макееву передать управление «новому менеджменту», сообщается на сайте Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

По словам главы СПЧ Михаила Федотова, в попечительском совете отметили работу Соколовой и Макеева в качестве «кризисных менеджеров» фонда. «Сейчас наступает новый этап в жизни организации, и мы рекомендовали организовать передачу дел новому менеджменту организации в соответствии с решениями, принятыми в конце июня», — сказал он.

По данным газеты «Коммерсантъ», основным кандидатом на роль главы «Справедливой помощи Доктора Лизы» в попечительском совете является исполнительный директор фонда поддержки слепоглухих детей «Со-единение» Татьяна Константинова.

Ранее фонд назывался «Справедливая помощь», его возглавляла Елизавета Глинка, погибшая при крушении самолета Минобороны Ту-154 в декабре 2016 года. В феврале 2017 года его главой стала журналистка Ксения Соколова, а в апреле того же года название фонда изменили, добавив в него имя Доктора Лизы.