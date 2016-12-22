В Непале умер российский посол

Умер чрезвычайный и полномочный посол России в Демократической Республике Непал Андрей Будник, сообщается на официальной странице посольства в Facebook.

Причина смерти не раскрывается.

Будник родился в 1953 году. Он окончил Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел СССР.

С 2004 по 2008 год он был заместителем директора второго департамента Азии МИДа, с 2008 по 2013 год — послом России в Пакистане, позднее он вернулся к должности заместителя директора второго департамента Азии.

В сентябре 2015 года он был назначен послом в Непале.