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Министр рыбного хозяйства Норвегии ушел в отставку после поездки в Иран
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Министр рыбного хозяйства Норвегии ушел в отставку после поездки в Иран
Политика, 15:35
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Министр рыбного хозяйства Норвегии ушел в отставку после поездки в Иран

Министр рыбного хозяйства Норвегии Пер Сандберг ушел в отставку из-за скандала с нарушением правил безопасности во время поездки в Иран. Об этом сообщает NRK со ссылкой на заявление на заседании правительства. Помимо должности министра, Сандберг оставил свой пост заместителя главы Партии прогресса (FrP). Новым министром рыболовства в назначен Харальд Том Несвик.

«Были взлеты и падения, и я горжусь тем, что помог превратить Партию прогресса в большую и сильную организацию. Теперь, однако, настало время пойти дальше, сделать что-то еще и получить возможность больше времени уделять конфиденциальности», — заявил Сандберг.

Скандал развернулся вокруг июльской поездки Сандберга и его 28-летней подруги Бахаре Летнес в Иран. Он предупредил министерство и правительство о своей поездке спустя два дня, после того как прибыл в Иран. В свое путешествие он взял служебный телефон, содержащий закрытую государственную информацию. Премьер-министр Эрна Сульберг осудила поведение политика, сам Сандберг признал свою ошибку. Как сообщает Aftenposten, Сандберг и Летнес объявили о совместной пресс-конференции, которая пройдет 14 августа.

В марте 2018 года глава национального собрания Норвегии Улемик Томмессен подал в отставку из-за перерасхода бюджета, выделенного для ремонта и реконструкции зданий норвежского парламента.

Теги: Норвегия , отставка
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