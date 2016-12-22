Глава парламента Норвегии ушел в отставку из-за перерасхода бюджета

Глава национального собрания Норвегии (стортинга) Улемик Томмессен подал в отставку из-за допущенного им перерасхода бюджетных средств, выделенных для ремонта и реконструкции зданий норвежского парламента. Об этом сообщает газета Aftenposten.

Занимавший свой пост с 2013 года Томмессен ушел в отставку после того, как большинство партий в стортинге заявили, что утратили к нему доверие. Изначально ремонт зданий парламента оценивался в 70 млн норвежских крон ($9 млн), впоследствии сумма выросла до 1,1 млрд крон ($140 млн). Реконструкция стартовала еще в 2014 году. После этого из казны на ремонт выделялись еще несколько траншей, в конечном счете стоимость реконструкции составила 2,3 млрд крон ($300 млн).

В феврале 2018 года Томмесен объявил, что ремонт не может быть закончен в рамках ранее согласованного бюджета. По его словам, огромные расходы возникли из-за некачественного планирования ремонта. Он также назвал проект реконструкции парламента кошмаром. Несмотря на критику со стороны парламентской оппозиции и Христианской народной партии, Томмесен заявил, что не считает себя ответственным за произошедшее. Выборы нового главы стортинга пройдут в ближайшие недели.