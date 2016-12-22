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Политковский опроверг версию убийства Листьева из-за доходов от рекламы
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Политковский опроверг версию убийства Листьева из-за доходов от рекламы
Общество, 05:25
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Политковский опроверг версию убийства Листьева из-за доходов от рекламы

Журналист, один из ведущих программы «Взгляд» Александр Политковский прокомментировал версию своего коллеги Дмитрия Захарова касательно убийства генерального директора ОРТ Владислава Листьева. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По его словам, версия, которую предположил Захаров «имела место». При этом, как считает Политковский, на беглого человека (Бориса Березовского. — РБК) всегда проще списать подобные происшествия.

«Что касается Березовского и рекламы. Решение не давать больше рекламу принимал не Листьев. Это было решение совета директоров, поэтому стрелять в Листьева — это все равно, что стрелять в телевизор», — сказал Политковский, добавив, что Листьев не решал подобных вопросов.

Бывший коллега Листьева назвал заказчика его убийства
Общество

Он подчеркнул, что не существует каких бы то ни было следственных действий, доказывающих причастность Березовского к убийству Листьева. «Я в это не верю», — заключил Политковский.​

Дмитрий Захаров, который наряду с Политковским был одним из соведущих передачи «Взгляд», в эфире программы «Встретились — поговорили» на портале MixTV рассказал свою версию того, кто стоял за убийством Владислава Листьева.

По его словам, к произошедшему в марте 1995 года имеет прямое отношение Борис Березовский. Поводом для убийства, по версии Захарова, стали доходы, которые приносила реклама на телеканале.

Борис Березовский — российский предприниматель, участвовавший в создании ОРТ. Впоследствии он входил в состав совета директоров телекомпании. Березовский умер в Великобритании в марте 2013 года.

Теги: Борис Березовский , заказное убийство
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