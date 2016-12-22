Спасатели вывезли часть альпинистов с севшего в Памире Ми-8

Таджикские спасатели вывезли 11 человек, которые находились на борту совершившего жесткую посадку в Памире вертолета Ми-8. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Таджикистана.

«В районе поляны Москвина в горах на востоке Таджикистана проводится операция по эвакуации альпинистов и членов экипажа вертолета, сейчас эвакуировали 11 человек, они живы, пока кто из них альпинист, кто член экипажа, уточняется», — рассказал собеседник РБК.

Всего, сообщили РБК республиканские спасатели, в операции задействованы пять вертолетов. Также, как сообщает агентство «РИА Новости», для помощи в эвакуации оставшихся в горах людей с аэродрома 201-й российской военной базы в Таджикистане вылетели два вертолета Ми-8.

Таджикское издание Asia-Plus сообщает со ссылкой на знакомый с ходом спасательной операции источник, что при жесткой посадке Ми-8 погибли двое членов экипажа и три альпиниста. Официальные лица факт гибели людей в аварии не подтверждали. Посольство России в Таджикистане опубликовало имена 11 российских альпинистов, находившихся в вертолете, а также добавили, что на момент крушения в Ми-8 находился один гражданин Белоруссии и один — Испании. РБК в диппредставительстве заявили, что пока не обладают информацией о состоянии пассажиров потерпевшего крушение вертолета. «По состоянию на 10:00 мск обнаружено точное место падения вертолета, однако спасательные работы еще ведутся», — сказали в посольстве.

Утром 13 августа стало известно, что вертолет Ми-8 с российскими альпинистами на борту совершил жесткую посадку в районе самой высокой точки Таджикистана — пика Исмоила Сомони (бывший пик Коммунизма) в горной системе Памир. Ми-8 перевозил в базовый лагерь альпинистов, совершивших восхождение на пик Исмоила Сомони. По данным Asia-Plus, вертолет был арендован туристической фирмой PamirPeaks у Национальной гвардии Таджикистана.