Мосгорсуд признал законным арест имущества Магомеда Магомедова

Мосгорсуд признал законным арест квартиры и машины Магомеда Магомедова — брата владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, сообщает «Интерфакс».

Как следует из оглашенных в суде материалов дела, обеспечительный арест наложен на квартиру М.Магомедова площадью более 103 кв. м в Климентовском переулке в Москве и автомобиль Mercedes S600 L.

Братья Магомедовы обвиняются ​ в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и растрате бюджетных средств (ч. 4 ст. 160) при строительстве стадиона «Арена Балтика» и аэропорта Храброво в Калининграде, намыве участка 16 га у Крестовского острова в Санкт-Петербурге, а также в хищении у Федеральной сетевой компании. Общий ущерб по делу из семи эпизодов составляет 2,5 млрд руб. Магомеду Магомедову помимо этого вменяется незаконный оборот оружия (ст. 222 УК) — при обыске у него нашли два пистолета.

Магомед и Заявудин Магомедовы находятся сейчас под арестом. Свою вину они не признают. Вместе с Магомедовыми был арестован глава дочерней компании «Суммы» «Интэкс» Артур Максидов. Каждому из подозреваемых по делу грозит до 25 лет колонии.