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В землетрясении на юго-западе Китая пострадали пять человек
Общество, 09:27
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В землетрясении на юго-западе Китая пострадали пять человек

В провинции Юннань на юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5, говорится в сообщении Китайского сейсмологического центра.

Эпицентр находился в районе города Юси в округе Тунхай на глубине 7 км. Китайские сейсмологи также сообщают о других толчках магнитудой от 2 до 5 в различных частях провинции Юннань.

Издание Hong Kong Standard сообщает о пяти раненых и разрушениях. По его данным, в провинции частично нарушены электроснабжение и мобильная связь.

В начале августа на индонезийском острове Ломбок, лежащем напротив курортного Бали, произошло землетрясение магнитудой 7. Жертвами стихии стали по меньшей мере 387 человек. В городах на севере острова подземные толчки нанесли значительный ущерб зданиям и инфраструктуре.

Теги: Китай , землетрясение
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