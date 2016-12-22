В Госдуме предложили уточнить понятие «колбаса»

Если в колбасе содержится менее 50% настоящего мяса, ее надо обязать называть «имитацией колбасного изделия», заявил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Виталий Милонов. Об этом сообщает «РИА Новости».
Это предложение депутат адресовал министру промышленности и торговли Денису Мантурову. Милонов обосновывает свою инициативу тем, что некоторые мясопродукты «зачастую не имеют к мясу и мясным материалам никакого отношения». «Если в колбасе содержится менее 50% настоящего мяса, то такой продукт не может называться колбасой, а должен именоваться «имитацией колбасного изделия». Также на этикетке должны указываться и вероятные опасности для здоровья при длительном употреблении такого «заменителя колбасы», — считает депутат
Кроме мясной продукции депутат предлагает сообщать на этикетках ненатуральных лимонадов и соков о том, что они являются «химически-синтезированными напитками»,До этого, 7 августа «Ведомости» со ссылкой на данные крупных мясопроизводителей, включая «Останкино» и «Дымов», сообщили о росте цен на колбасную продукцию и полуфабрикаты за прошедшие летние месяцы. Так, свинина с 16 июля подорожала на 20%, индюшатина с 15 мая — на 40%, курятина — на 25% вопреки сезонной традиции к снижению цен. Это объяснялось подорожанием сырья. задержками поставок и ограничениями на импорт.