В Госдуме предложили уточнить понятие «колбаса»

Если в колбасе содержится менее 50% настоящего мяса, ее надо обязать называть «имитацией колбасного изделия», заявил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Виталий Милонов. Об этом сообщает «РИА Новости».

Это предложение депутат адресовал министру промышленности и торговли Денису Мантурову. Милонов обосновывает свою инициативу тем, что некоторые мясопродукты «зачастую не имеют к мясу и мясным материалам никакого отношения». «Если в колбасе содержится менее 50% настоящего мяса, то такой продукт не может называться колбасой, а должен именоваться «имитацией колбасного изделия». Также на этикетке должны указываться и вероятные опасности для здоровья при длительном употреблении такого «заменителя колбасы», — считает депутат

Кроме мясной продукции депутат предлагает сообщать на этикетках ненатуральных лимонадов и соков о том, что они являются «химически-синтезированными напитками»,