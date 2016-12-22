Восемь человек погибли при пожаре в Сочи

При пожаре в Адлерском районе Сочи погибли восемь человек, еще трое пострадали. Об этом сообщают «Кубанские новости». В мэрии Сочи подтвердили ТАСС информацию о гибели восьми человек, добавив, что пострадавших, в том числе 16-летнего подростка, госпитализировали.
«Все погибшие и пострадавшие — наемные рабочие, предположительно, из стран СНГ», — отметили в мэрии.
Пожар в двухэтажном жилом доме по улице Просвещения начался около 05:30 мск. Площадь возгорания составила 300 кв. м. Полностью потушить его удалось только в 07:43 мск. Причины пожара устанавливаются.
В конце июня в Сочи загорелся мансардный этаж многоквартирного жилого дома, более 20 жильцов были экстренно эвакуированы. Об этом РБК сообщали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Возгорание возникло в одном из домов по улице Гастелло, его площадь составляла более 250 кв. м. Тогда никто не пострадал.