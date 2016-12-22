Жертвами падения планера во Франции стали два человека
Общество, 01:42
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Жертвами падения планера во Франции стали два человека
Во французском департаменте Верхние Альпы потерпел крушение планер, в результате чего погибли два человека, сообщает Le Parisien.
По данным газеты, погибшими оказались два гражданина Австрии. Один из них — мужчина в возрасте 50 лет, второй — подросток. Они вылетели с местного аэродрома Серрес-Ла-Бати-Монцалеон.
Падение планера произошло недалеко от деревни Рош-Русе, которая расположена рядом с озером Писс.
Причины и обстоятельства произошедшего пока неизвестны. Прокуратура города Гап начала расследование инцидента. Пока правоохранительные органы не раскрывают имена погибших.
В апреле недалеко от аэропорта австрийского Инсбрука потерпел крушение мотопланер, в результате чего погибли два гражданина Швейцарии.