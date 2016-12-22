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Четыре человека погибли в ДТП с фурой в Курганской области
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Четыре человека погибли в ДТП с фурой в Курганской области
Общество, 00:50
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Четыре человека погибли в ДТП с фурой в Курганской области

В Кетовском районе Курганской области на 278 км федеральной автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

К ликвидации последствий ДТП были привлечены восемь спасателей и три единицы техники.

В Курганском областном центре медицины катастроф сообщили ТАСС, что в результате аварии погибли четыре человека, в том числе двое детей. Еще два человека получили ранения и были госпитализированы.

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В скорой помощи рассказали ТАСС, что медики доставили в больницу мужчину и ребенка. Информации об их состоянии пока нет.

Осведомленный источник «Интерфакс» подтвердил, что в ДТП погибли четыре человека и двое пострадали. Кроме того, он добавил, что на трассе Р-254 «Иртыш» столкнулись фура и легковой автомобиль Audi.​

Теги: ДТП , Курганская область , фура , Audi , погибшие пассажиры , ГУ МЧС России
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