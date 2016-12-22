В Московской области при ДТП с маршруткой пострадали четыре человека

Четыре человека госпитализированы в результате аварии с маршрутным такси в Подмосковье. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По предварительной информации, маршрутное такси въехало в столб. «ДТП произошло в районе 18:00 на 155-м км трассы А-108. По предварительной информации, четыре человека пострадали», — заявили в ведомстве.

Как сообщается на сайте управления МЧС по Московской области, инцидент произошел в Рузском районе, около деревни Старая Руза. В ведомстве отметили, что автомобиль наехал «на препятствие», на какое именно не уточняется, из-за нарушения правил дорожного движения. В результате ДТП возгорания не было и движение не перекрывалось. В ликвидации последствий инцидента принимали участие три человека и одна единица техники.

Источник «РИА Новости» сообщил, что в момент столкновения в маршрутном такси были 15 человек.