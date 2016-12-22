Полиция задержала забравшихся с мангалом на «Медного всадника» вандалов

В Санкт-Петербурге полицейские задержали двух молодых людей, которые установили мангал на скульптуре «Медный всадник». Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МВД.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 5 августа. По версии полиции, двое мужчин забрались на памятник и установили там мангал. Затем на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и задержали мужчин в возрасте 20 и 32 лет, оба были доставлены в отделение.

В МВД отметили, что в отношении задержанных были составлены административные протоколы по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Кроме того, мужчин обязали оплатить штраф в размере 500 руб.

О том, что двое молодых людей с мангалом забрались на «Медного всадника» на Сенатской площади в Санкт-Петербурге сообщил Музей городской скульптуры на своей странице в Facebook. Как отмечалось в сообщении, мужчины также пытались затащить на памятник пакет с углем. В пресс-службе музея рассказали РБК, что в ближайшие дни будет проведена проверка на предмет повреждений памятника.

«Медный всадник» в Санкт-Петербурге — один из самых известных памятников Петру I. Он расположен в открытом сквере на Сенатской площади. Памятник окружен известными достопримечательностями: с запада от него расположены здания Сената и Синода, с востока — Адмиралтейство, с юга — Исаакиевский собор.