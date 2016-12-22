«Медного всадника» в Петербурге изучат реставраторы после акта вандализма

Реставраторы и научные сотрудники осмотрят памятник Петру I «Медный всадник» на предмет повреждений в ближайшие дни после сообщения об акте вандализма с мангалом. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Музея городской скульптуры в Санкт-Петербурге.

«Нам стало известно об этом [вандализме] только сегодня. Мы основываемся на том, что нам стало известно от свидетельницы. Пока по фотографиям мы ничего не можем сказать о состоянии памятника, поэтому в ближайшие дни будет произведен осмотр памятника нашими реставраторами, научными сотрудниками, после чего мы обязательно расскажем, в каком он состоянии», — рассказали в пресс-службе. В музее добавили, что если на памятнике будут зафиксированы повреждения или другие проблемы, то сотрудники обратятся в правоохранительные органы.

РБК направил запрос в пресс-службу комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Музей на своей странице в Facebook со ссылкой на очевидицу сообщает, что группа молодых людей в ночь на 5 августа залезла на памятник и пыталась установить на нем мангал. По ее словам, они также затащили на памятник пакет с углем.