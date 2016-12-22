Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо прокомментировал госпитализацию

Двукратный чемпион мира в составе бразильской сборной Роналдо подтвердил свою госпитализацию на Ибице, но уточнил, что в больницу он попал с тяжелым гриппом. Об этом он написал на своей странице в Twitter. Ранее сообщалось, что он был госпитализирован с пневмонией.



Футболист отметил, что его выпишут в понедельник, 13 августа, и он вернется домой. «Все под контролем!», — сказал бывший футболист. Он также поблагодарил всех за поддержку и «любовь».



О госпитализации Роналдо сообщалось в воскресенье, 12 августа. По данным местного издания Diario De Ibiza и агентства EFE, спортсмен попал в больницу еще в пятницу, 10 августа. Как сообщил источник из клиники, где находится спортсмен, ситуация развивается благоприятно.



Роналдо часто отдыхает на Ибице, потому что у него там есть дом. В августе он прибыл на этот испанский остров несколько дней назад, пишет

Diario De Ibiza.