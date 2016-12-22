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Роналдо госпитализировали на Ибице
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Роналдо госпитализировали на Ибице
Общество, 17:18
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Роналдо госпитализировали на Ибице

Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии по футболу Роналдо госпитализирован на острове Ибица с пневмонией. Об этом сообщают местное издание Diario De Ibiza и агентство EFE.

По данным издания, бывший футболист был госпитализирован в пятницу, 10 августа, днем. Врачи поставили ему диагноз пневмония. Через несколько часов Роналдо попросил выписаться из госпиталя, а затем его перевели в клинику Нуэстра Сеньора дель Росарио. По словам источника из этого медицинского учреждения, ситуация с футболистом развивается благоприятно.

Diario De Ibiza отмечает, что на Ибице Роналдо отдыхает несколько дней. Он часто бывает на острове, так как ему принадлежит там дом.

За свою карьеру Роналдо выступал за такие клубы, как «Крузейро» и «Коринтианс» из Бразилии, голландский ПСВ, «Интер» и «Милан» из Италии и испанские «Реал» и «Барселона». Он играл в 570 матчах и забил 404 мяча. Он стал чемпионом мира в 1994 и в 2002 годах.

Теги: Футбол , госпитализация , Ибица
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