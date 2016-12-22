На Украине заявили о риске потери государственности

Заместитель министра по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что у его страны есть опасность потерять государственность и необязательно это случится «военным путем». Об этом он рассказал в интервью изданию «Апостроф».



Он отметил, что это может произойти, если депутату из политической партии «Оппозиционный блок» Вадиму Рабиновичу, внефракционному парламентарию Евгению Мураеву и «остальной этой пятой колонне» удастся получить большинство мест в Верховной раде. «И все, каюк, Украины нет, а есть «Малороссийская губерния», — сказал Тука.



Говоря о ситуации в Азовским море, заместитель министра отметил, что ситуация сложная, но он не может сказать, что Украина его потеряла. Он сказал, что на данный момент изучаются «определенные сценарии», в том числе применение силы, чтобы «разблокировать» эту акваторию. В работе над этим планом принимает участие в том числе украинское Министерство обороны и МИД.

Тука отметил, что сценарий, о котором он говорил, не предусматривает «применение международных юридических нормативов, каких-то акций», это будут «конкретные действия», которые можно совершить в короткий срок. Он выразил надежду, что украинские власти смогут все реализовать, но со временем.

В пятницу, 10 августа, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия расценивает Азовское и Черное моря в качестве площадки, чтобы расширить свои границы. По его словам, Москва пытается начать «военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины». Он сказал, что Россия это сделала, построив Крымский мост и задерживая украинские военные корабли и гражданские суда. Турчинов отметил, что необходимо этому противостоять посредством усиления украинского военного присутствия в азовской акватории.