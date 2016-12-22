МЧС предупредило о грозе и ветре в Московской области

В Подмосковье вечером в воскресенье, 12 августа, ожидается гроза с дождем и усиление ветра с порывами до 17 м/с. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал РБК, что 12 августа в Подмосковье возможны ливневые дожди и порывы ветра.

«К нам приближается холодный атмосферный фронт. В течение ближайших нескольких часов он пересечет территорию Московской области. Он даст кратковременные дожди ливневого характера и порывистые усиления ветра до 10–15 м/с, грозы мы не ожидаем. Вслед за фронтом придет холодный воздух», — пояснил Леус.

По его словам, в понедельник в столичном регионе возможны кратковременные дожди. «Завтра днем не выше плюс 22–24 градусов в столице, плюс 20–25 по области. Погода не будет какой-то экстремальной, просто будет прохладно, ветрено, с короткими дождями», — добавил Леус.

Накануне исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев заявил, что жителей Москвы в сентябре и октябре ожидает бабье лето. Он добавил, что в августе температуры будут превышать климатическую норму и это продлится и большую часть сентября.



