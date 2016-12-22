СМИ сообщили о более чем 30 погибших в результате взрыва в Сирии

В городе Сармада сирийской провинции Идлиб неподалеку от границы с Турцией произошел взрыв, погибли более 30 человек. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

По его данным, в результате произошедшего погибли 32 человека, 45 пострадали.

Associated Press со ссылкой на британский Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает, что погибли 39 человек, в том числе женщины и дети.

В конце июля в результате взрыва, который устроил террорист-смертник в городе Эс-Сувейда на юго-западе Сирии, погибли 38 человек. Еще около 30 получили ранения.