СМИ сообщили о более чем 30 погибших в результате взрыва в Сирии
Общество, 16:59
0
СМИ сообщили о более чем 30 погибших в результате взрыва в Сирии
В городе Сармада сирийской провинции Идлиб неподалеку от границы с Турцией произошел взрыв, погибли более 30 человек. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.
По его данным, в результате произошедшего погибли 32 человека, 45 пострадали.
Associated Press со ссылкой на британский Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает, что погибли 39 человек, в том числе женщины и дети.
В конце июля в результате взрыва, который устроил террорист-смертник в городе Эс-Сувейда на юго-западе Сирии, погибли 38 человек. Еще около 30 получили ранения.