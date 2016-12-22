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В Венгрии при аварии микроавтобуса с украинцами пострадали 14 человек
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В Венгрии при аварии микроавтобуса с украинцами пострадали 14 человек
Общество, 15:16
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В Венгрии при аварии микроавтобуса с украинцами пострадали 14 человек

В Венгрии перевернулся микроавтобус с украинцами, пострадали 14 человек. Об этом сообщило посольство Украины в Будапеште.

Инцидент произошел в области Ноград. Автобус по неизвестным причинам съехал с дороги и перевернулся.

По данным дипмиссии, пострадали 13 граждан Украины и водитель из Венгрии. Все они госпитализированы с различными травмами. Погибших в результате инцидента нет.

2 августа в Белоруссии перевернулся автобус с туристами из России, Украины и Молдавии, следовавший из Киева в Таллин. Водитель транспортного средства уснул за рулем, оно наехало на световую опору и опрокинулось. В больницу были доставлены 12 человек, серьезных травм никто не получил.

Теги: Автобус , ДТП , Венгрия , Украина
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