Автобус с туристами из России перевернулся в Белоруссии

В Витебской области Белоруссии перевернулся туристический автобус международного сообщения, в котором в том числе находились россияне. Об этом сообщается на сайте УВД Витебского облисполкома.

Отмечается, что автобус следовал по маршруту Киев — Таллин, в нем находились граждане России, Украины и Молдавии. Инцидент произошел в 4:30 по местному времени в Оршанском районе.

«Водитель уснул за рулем и на 186-м км автодороги М8 возле деревни Светочевка наехал на световую опору, после чего автобус опрокинулся набок в кювет по ходу движения», — говорится в сообщении УВД. Уточняется, что пересменка водителей должна была состояться в 5:00.

После инцидента в больницу были доставлены 12 человек, восемь из них отпущены после проведения осмотра. В медучреждении заявили, что серьезных травм никто не получил. В ближайшие часы в Оршу должен прибыть резервный автобус, на котором туристы продолжат поездку.

1 июля в Грузии упал в овраг туристический автобус, который перевозил граждан Белоруссии. Травмы легкой и средней степени тяжести получили 25 человек.