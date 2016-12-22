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Российская альпинистка погибла при спуске с пика Ленина в Киргизии
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Российская альпинистка погибла при спуске с пика Ленина в Киргизии
Общество, 15:25
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Российская альпинистка погибла при спуске с пика Ленина в Киргизии

Российская альпинистка Наталья Чионова погибла под лавиной в Киргизии при спуске с пика Ленина (7134 м) Чон-Алайского хребта. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на источники. Отмечается, что женщину сопровождал местный гид Семен Дворниченко.

В МЧС Киргизии подтвердили РБК информацию о смерти Чионовой. «Это верная информация», — сказали в ведомстве.

В туристическом агентстве «Горы Азии» рассказали РБК, что под лавиной оказались россиянка и гражданин Киргизии. «Гражданина Киргизии не нашли до сих пор. Мы связались с посольством и родственниками, сейчас тело находится в стадии транспортировки в Россию», — пояснили в агентстве.

Как сообщается на странице лагеря Lenin Peak в Facebook, 28 июля Дворниченко и Чионова начали спуск с пика при плохой видимости и непогоде. Позже другая группа обнаружила в стороне от основной тропы их следы, которые были прерваны лавиной. Тело Чионовой было обнаружено при помощи дрона 30 июля. Дворниченко найти пока не удалось.

31 июля в горах Пакистана был спасен российский альпинист Александр Гуков, который оказался заблокированным на горе Лоток-1 (7145 м) и провел там несколько дней. Он был доставлен в госпиталь в городе Скарду в тяжелом состоянии, 3 августа за ним вылетел борт МЧС России. Сергей Глазунов, с которым Гуков совершал восхождение, во время спуска сорвался и погиб.

Теги: альпинисты , смерть , горы , лавина
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