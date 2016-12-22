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СК начал проверку после отравления детей в омском лагере
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СК начал проверку после отравления детей в омском лагере
Общество, 14:11
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СК начал проверку после отравления детей в омском лагере

Следователи начали проверку после отравления десяти детей в лагере в Омске. Об этом сообщает Следственное управление СК по региону.

Отмечается, что 10 августа дети почувствовали недомогание, признаки которого свидетельствовали о пищевом отравлении. Они были госпитализированы.

Лагерь было решено закрыть и отправить остальных детей домой.

Как сообщает «НГС.Омск» со ссылкой на областной минздрав, в лагерь для выяснения причин отравления направлены специалисты Роспотребнадзора. Там также отметили, что у госпитализированных детей взяли материал для исследования, возбудитель вирусной кишечной инфекции обнаружен не был. Их состояние удовлетворительное.

По данным властей, всего в смене было 119 детей.

10 августа сотрудники управления Роспотребнадзора по Свердловской области начали проверку детского лагеря «Чайка», после того как дети обратились в медучреждения с симптомами кишечной инфекции. Власти Екатеринбурга приняли решение закрыть лагерь.

Теги: Дети , детский лагерь , Омск , отравление , Следственный комитет
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