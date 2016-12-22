На Каспийском море запретят размещение внерегиональных военных баз

На Каспии будет запрещено размещать иностранные военные базы согласно подписанной Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании глав стан — участниц V Каспийского саммита, передает «РИА Новости».

«Конвенция гарантирует использование Каспия исключительно в мирных целях и неприсутствие на море вооруженных сил внерегиональных держав», — отметил он.

Путин добавил, что также в документе зафиксированы принципы военно-политического взаимодействия стран Каспия, регламентированы вопросы о разграничениях, судоходстве и рыболовстве.

12 августа в казахстанском городе Актау прошла встреча лидеров России, Ирана, Азербайджана, Туркмении и Казахстана. По ее итогам они подписали Конвенцию о статусе Каспийского моря, которая устанавливает четкие правила его общего использования.

Ранее российский президент подчеркнул, что саммит имеет «поистине эпохальное значение», поскольку к​онвенцию готовили 22 года. Документ заменит советско-иранские договоренности 1921 и 1940 годов, когда стороны достигли договоренности о равных правах на судоходство в Каспийском море.



