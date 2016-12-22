Страны Каспия создадут Каспийский экономический форум

Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркмения и Иран создадут Каспийский экономический форум. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании глав стан — участниц V Каспийского саммита, передает «РИА Новости».

«Принимаемые решения о создании Каспийского экономического форума позволят укрепить контакты между деловыми сообществами наших стран», — отметил российский лидер.

В Казахстане, в городе Актау, проходит встреча лидеров стран Каспия. По ее итогам главы государств подпишут конвенцию о статусе Каспийского моря, которая установит четкие правила его коллективного использования.

Ранее Путин сказал, что саммит имеет «поистине эпохальное значение», поскольку конвенцию готовили более 20 лет. Документ придет на смену советско-иранским договоренностям 1921 и 1940 годов, когда стороны достигли договоренности о равных правах на судоходство в Каспийском море.