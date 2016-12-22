Порт Антверпена эвакуировали из-за пожара на складе с химикатами

Порт бельгийского Антверпена был эвакуирован из-за пожара на складе с сульфидом никеля. Об этом сообщается на сайте города.

По данным властей, пожар произошел на складе площадью 6 тыс. кв.м. Отмечается, что интенсивность возгорания была невелика, однако оно происходило на большой площади. Gazet van Antwerpen со ссылкой на пожарных уточняет, что в настоящее время пожар локализован.

Все суда и предприятия были эвакуированы в радиусе 1,8 км​ от зоны возгорания. Судоходство и автомобильное движение в районе ЧП ограничены. В порту распространился токсичный дым, который представляет опасность для человека. Запах может распространиться на район Экерен, коммуны Капеллен и Стабрук.

Информации о погибших и пострадавших не поступало.