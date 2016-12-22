В Новосибирске автомобиль врезался в торговые киоски
Общество, 11:39
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В Новосибирске автомобиль врезался в торговые киоски
В Новосибирске водитель легкового автомобиля совершил наезд на торговые киоски, сообщает ГУ МВД по региону.
Отмечается, что в результате произошедшего один человек скончался. Три человека — водитель автомобиля, пассажир и продавец киоска — госпитализированы в тяжелом состоянии.
За рулем Mercedes-Benz находился 23-летний молодой человек. Причины произошедшего устанавливаются.
Портал «НГС.Новости» со ссылкой на очевидцев уточняет, что погибший был покупателем киоска.
2 августа сообщалось, что водитель фуры совершил наезд на стелу, которая стоит при въезде в город Новокузнецк. От полученных травм он скончался на месте. По данным МВД, водитель не справился с управлением.